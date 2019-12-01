Sonora suspende clases en 72 municipios por efectos de ‘Polo’

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Septiembre de 2026 a las 22:32:29

Hermosillo, Sonora, a 27 de septiembre de 2026.- Como medida preventiva ante las condiciones meteorológicas que podría generar el huracán “Polo”, autoridades de Sonora determinaron suspender las actividades escolares presenciales de manera escalonada en la entidad durante los próximos días.

La Secretaría de Educación y Cultura (SEC), a recomendación de la Coordinación Estatal de Protección Civil, informó que la disposición contempla escuelas públicas y particulares de todos los niveles educativos.

Este lunes 28 de septiembre, la suspensión comenzará únicamente durante el turno vespertino en 25 municipios, entre ellos Hermosillo, Cajeme, Guaymas, Navojoa, Huatabampo, Álamos y Empalme.

Posteriormente, el martes 29 y miércoles 30 de septiembre, la medida se extenderá a los 72 municipios de Sonora, en ambos turnos y para todos los niveles educativos.

Las autoridades señalaron que la decisión busca reducir riesgos para estudiantes, docentes y demás integrantes de las comunidades escolares ante el pronóstico de lluvias fuertes a extraordinarias y vientos asociados con el desplazamiento de “Polo”.

La SEC pidió a madres y padres de familia, estudiantes y personal educativo mantenerse atentos a los comunicados oficiales, debido a que la evolución del fenómeno podría generar modificaciones en las medidas preventivas.