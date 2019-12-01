Sociedad pone contra las cuerdas a Fanny Arreola: Apatzingán, Michoacán, se prepara para marchar en medio de ola de homicidios

* Con un septiembre marcado por homicidios y episodios de violencia, ciudadanos son convocados a manifestarse este lunes. El llamado contiene un mensaje directo contra la alcaldesa: “Fanny, ponte a trabajar”

Apatzingán, Mich., a 28 de septiembre de 2026.- Mientras el gobierno municipal de Fanny Arreola Pichardo difunde comunicados sobre transformación, coordinación institucional, infraestructura y fortalecimiento de la seguridad, una convocatoria que circula en Apatzingán muestra una realidad política mucho más incómoda para la presidenta municipal: este lunes 28 de septiembre ciudadanos están llamados a salir vestidos de blanco para exigir paz.

La protesta está anunciada para las 18:00 horas, con punto de reunión en el Monumento a la Cultura, pero el mensaje de sus promotores va bastante más allá de una convocatoria cívica contra la violencia.

El cartel dirige expresamente sus reclamos hacia el gobierno municipal con dos consignas particularmente duras: “Las autoridades y Fanny Arreola no hacen nada” y “Fanny, ponte a trabajar”. Se trata de afirmaciones de los convocantes, no de hechos demostrados por el propio cartel, pero reflejan un deterioro de la confianza que el Ayuntamiento difícilmente puede resolver únicamente con comunicación institucional.

La movilización llega, además, en un momento especialmente complicado para Arreola. Un recuento periodístico publicado el 26 de septiembre contabilizaba 27 homicidios dolosos durante septiembre en Apatzingán, colocándolo en ese corte por encima de Uruapan y Morelia. La cifra procede de un seguimiento periodístico y todavía no corresponde al cierre mensual definitivo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por lo que debe manejarse con esa reserva.

Aun así, el Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán había documentado nueve asesinatos y tres tentativas de homicidio solamente entre el 14 y el 20 de septiembre, además de reportar 122 víctimas de homicidio acumuladas durante 2026 conforme a su propia metodología. Son datos que hacen particularmente difícil sostener una narrativa triunfalista sobre las condiciones de seguridad del municipio.

El discurso oficial choca con las calles

El contraste resulta particularmente adverso para la administración porque apenas el 23 de septiembre el propio Ayuntamiento difundió un comunicado titulado “Apatzingán avanza con la transformación de Michoacán”, en el que Arreola reconocía el respaldo del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y destacaba inversiones, obras comunitarias, equipamiento del Subcentro C5 y acciones de seguridad.

Cinco días después de ese mensaje está programada una movilización ciudadana cuya convocatoria acusa precisamente a las autoridades de no responder ante la inseguridad.

La contradicción entre ambas imágenes es difícil de ignorar: por un lado, un gobierno que presenta avances y fortalecimiento institucional; por otro, ciudadanos convocados a ocupar las calles porque consideran insuficientes los resultados.

La situación resulta todavía más incómoda porque el problema no se limita a percepciones. Durante septiembre se han registrado asesinatos y episodios armados en distintos puntos del municipio. El 23 de septiembre, por ejemplo, un hombre y una mujer fueron asesinados en hechos diferentes con pocos minutos de diferencia, mientras que durante el mes se han documentado homicidios en diversas colonias y comunidades de Apatzingán. A ello se suma un fenómeno que desde hace tiempo golpea a Tierra Caliente: la extorsión.

El propio gobierno estatal ha identificado a Apatzingán como una de las zonas prioritarias de su estrategia contra ese delito y mantiene operativos dirigidos especialmente a sectores productivos, comerciantes y empresarios.

No sería riguroso responsabilizar personalmente a Fanny Arreola de delitos cometidos por organizaciones criminales, pero tampoco resulta razonable excluir al gobierno municipal del examen sobre prevención, vigilancia, capacidad policial y coordinación institucional.

Mucho respaldo externo, resultados todavía insuficientes

Otro aspecto vulnerable del discurso de la administración es su dependencia de los gobiernos estatal y federal para enfrentar algunos de sus problemas más graves.

La coordinación entre los tres órdenes de gobierno no solamente es legítima, sino indispensable en un municipio sometido a la presión de organizaciones criminales. Sin embargo, cuando el Ayuntamiento presume infraestructura de seguridad, programas sociales o proyectos de construcción de paz, una parte relevante de esas acciones depende de dinero, instituciones o corporaciones ajenas al municipio. El Centro Comunitario México Imparable, por ejemplo, forma parte de una estrategia federal y su inversión proviene de la Federación, mientras que el fortalecimiento del C5 ha requerido respaldo estatal. Eso permite cuestionar cuánto de la narrativa de transformación corresponde realmente a capacidad desarrollada por la administración municipal y cuánto depende de recursos y estructuras proporcionados desde Morelia y Ciudad de México.

Precisamente ahí aparece uno de los problemas políticos más serios para Arreola. Después de más de dos años al frente del Ayuntamiento, la administración puede enumerar obras, reuniones, convenios, patrullas, equipamiento y mesas de coordinación, pero el ciudadano termina juzgando la política de seguridad por algo mucho más elemental: si puede abrir su negocio, desplazarse por la ciudad, trabajar y regresar a casa sin miedo.

La convocatoria del lunes muestra que entre los promotores de la protesta el problema de seguridad ya está siendo relacionado con afectaciones a la actividad económica cotidiana.

La factura política ya está sobre la mesa

La administración tampoco puede escudarse simplemente en que homicidios, delincuencia organizada y extorsión corresponden a autoridades estatales y federales.

Sin embargo, el municipio sí tiene responsabilidades concretas en policía preventiva, vigilancia, proximidad, espacios públicos, prevención social y coordinación. Cuando después de más de dos años de gobierno una convocatoria pública coloca directamente el nombre de la alcaldesa junto a la frase “ponte a trabajar”, existe un problema político independientemente de que el reclamo resulte justo o exagerado: una parte de la ciudadanía no está asociando las acciones anunciadas por el gobierno con una mejoría suficiente de su seguridad.

El golpe para la administración está precisamente en esa distancia entre lo que el Ayuntamiento comunica y lo que sus críticos dicen experimentar. Arreola puede exhibir obras y acciones gubernamentales verificables, y sería incorrecto afirmar que su administración literalmente “no hace nada”. Lo que resulta mucho más difícil de defender es que la suma de esas acciones haya producido hasta ahora condiciones capaces de neutralizar el descontento provocado por la violencia. Los homicidios registrados durante septiembre, los operativos contra la extorsión y la convocatoria a una marcha por la paz constituyen hechos demasiado importantes para quedar sepultados debajo de fotografías de inauguraciones, reuniones oficiales y comunicados sobre transformación.

El cartel de la movilización atribuye la convocatoria al “Pueblo de Apatzingán”, “Sociedad de Maestros”, “Sindicato de Trabajadores de Apatzingán”, “Transporte Colectivos” y “AC Comerciantes de Mercados Municipales”. El mensaje que está circulando no deja demasiado espacio para interpretaciones sobre su destinataria política: la marcha no solamente exige paz; coloca a Fanny Arreola en el centro del reclamo por la falta de resultados que perciben sus promotores.

Para un gobierno que insiste en presentar a Apatzingán como un municipio en transformación, ésa es probablemente una de las imágenes más incómodas que puede producir su tercer año de administración: no adversarios pronunciando discursos desde un partido político, sino ciudadanos convocados a vestirse de blanco y ocupar las calles mientras el municipio atraviesa otro periodo de violencia.

La marcha del lunes convierte la crisis de seguridad en una crisis política para el gobierno de Fanny Arreola, porque confronta directamente su narrativa de avances con el reclamo más básico que puede enfrentar cualquier autoridad: que sus habitantes no sienten que esos avances sean suficientes para devolverles la tranquilidad.