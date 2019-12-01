SNTE pide aumento de por lo menos 13% a salarios de maestros

Ciudad de México, a 6 de febrero 2026.- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) entregó a la Secretaría de Educación Pública (SEP), su Pliego Nacional de Demandas (PND) 2026, en el cual se incluye un incremento salarial de al menos 13 por ciento, así como la reforma a los regímenes pensionarios del ISSSTE y un nuevo sistema para la carrera magisterial.

Dicho documento lo entregó el secretario general del organismo, Alfonso Cepeda Salas, al titular de la dependencia federal, Mario Delgado Carrillo, como resultado de la Octava Consulta Nacional, en la que participaron un millón 549 mil 60 trabajadores de la educación.

El líder magisterial destacó que el texto integra demandas económicas, laborales, sociales y profesionales del magisterio, así como compromisos con una educación de excelencia que contribuya al desarrollo y bienestar integral del país y al fortalecimiento de la educación pública nacional.

Entre las demandas que destacan se encuentran la reducción de la carga administrativa del personal docente; el fortalecimiento de la profesionalización permanente; la solución a problemas de infraestructura, mantenimiento y equipamiento en las escuelas; así como el pago oportuno de salarios y prestaciones y el abatimiento de rezagos en todos los niveles educativos, tanto para personal federal como estatal.

De igual forma, el PND plantea la ampliación y fortalecimiento de políticas orientadas a la igualdad sustantiva, la equidad y la inclusión, además del combate y erradicación de cualquier forma de acoso, discriminación, hostigamiento y violencia dentro del Sistema Educativo Nacional.