Sistema Cutzamala se acerca a su nivel máximo tras temporal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2025 a las 12:15:18

Ciudad de México, a 14 de octubre 2025.- El Sistema Cutzamala se acerca a su máximo nivel de almacenamiento, al registrar un 95.58 por ciento, según el corte del informe del Organismo de Cuenca Aguas Valle de México (OCAEVM).

Dicho reporte indicó que, en lo que va del presente mes, el nivel de las presas que conforma a esta red de abastecimiento en Ciudad de México y la entidad mexiquense aumentó 5.04 por ciento, lo cual suma 747.948 millones de metros cúbicos en su almacenamiento.

En ese sentido, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), agregó que las presas que conforman al Sistema Cutzamala están niveles similares.

La presa de Villa Victoria tiene una capacidad de 95.22 por ciento, con 176.846 millones de metros cúbicos.

Mientras que, en Valle de Bravo registró los mayores niveles de porcentaje ya que su actual estado de almacenamiento es de 377.4720 millones de metros cúbicos, equivalente a 95.77 por ciento.

Por otra parte, la presa del Bosque ha sido la más beneficiada al subir sus niveles casi 8 por ciento en el último mes, con un nivel de llenado de 193.382 millones de metros cúbicos, igual a 95.54 por ciento.

Cabe recordar que el año pasado, el Cutzamala atravesaba por su crisis de sequía, que amenazaba con operar con lo mínimo de agua.