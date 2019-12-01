Sistema Cutzamala alcanza su máximo nivel en los últimos cuatro años: Claudia Sheinbaum

Ciudad de México, 22 de septiembre del 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que el sistema Cutzamala alcanzó el máximo nivel en los últimos cuatro años, por lo que habrá capacidad para suministrar agua a la Ciudad de México y Estado de México sin necesidad de restringir el flujo con en años anteriores.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana indicó que el suministro históricamente se había reducido a menos de la mitad y se tenía que trabajar en la administración del líquido vital, sin embargo, para el año 2026 no será necesario debido al nivel que ha alcanzado dicho sistema.

A pregunta expresa sobre la situación de presas en México, Sheinbaum Pardo dijo estar preocupada por la situación en Baja California, Sonora y Sinaloa, porque son las únicas entidades donde los niveles de agua están muy bajos para las necesidades de la producción agrícola.

Ante la preocupación por falta de agua, la jefa del Ejecutivo federal afirmó que la Comisión Nacional del Agua lleva ya un avance del 90 por ciento en la revisión de las concesiones de agua porque se han detectado muchas irregularidades en el otorgamiento.