Sismos en México: SSN reporta actividad sísmica en Veracruz, Oaxaca y BCS

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2025 a las 08:50:07
Ciudad de México, a 6 de noviembre 2025.- El Servicio Sismológico Nacional (SSN), informó que durante la mañana del 6 de noviembre se registraron varios sismos en distintos puntos de México, sin que hasta el momento se reporten víctimas o daños materiales.

Según el organismo especializado, uno de los sismos tuvo una intensidad preliminar de 5.1 grados y su epicentro se localizaba a 66 kilómetros al este de Matías Romero, Oaxaca.

Momentos después el organismo especializado ajustó la intensidad del temblor a 4.9 grados de magnitud y señaló que epicentro se localizó a 79 kilómetros al suroeste de Las Choapas, Veracruz.

Además, unas horas antes, durante la madrugada del mismo día, se reportó un sismo de 4.5 grados en Santa Rosalía, Baja California Sur.

