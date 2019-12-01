Sismológico Nacional actualiza a 5.0 la magnitud del sismo en Guerrero

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Enero de 2026 a las 07:42:22

Ciudad de México, 16 de enero del 2026.- La madrugada de este viernes 16 de enero de 2026 se registró un sismo con epicentro en el estado de Guerrero, el cual activó la Alerta Sísmica en la Ciudad de México.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que inicialmente el movimiento telúrico fue reportado con magnitud 5.2, aunque posteriormente fue ajustado a 5.0, con epicentro ubicado 17 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero.

Por su parte, el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) detectó la activación de un sensor cercano a la costa guerrerense, a 10 kilómetros al oeste de San Marcos, lo que provocó la emisión de la alerta en distintas entidades, incluida la capital del país.

Tras la evaluación correspondiente, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) reportó saldo blanco.

“No se reportan, hasta el momento, personas fallecidas ni lesionadas, como tampoco afectaciones a la infraestructura estratégica del país”, señaló la dependencia.

El Gobierno de Guerrero informó que en San Marcos, así como en Las Vigas, Cuautepec, Copala, Marquelia, San Luis Acatlán, Juchitán y Azoyú, se mantienen condiciones de normalidad, sin daños relevantes tras el sismo.