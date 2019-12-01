Sismológico Nacional actualiza a 5.0 la magnitud del sismo en Guerrero

Sismológico Nacional actualiza a 5.0 la magnitud del sismo en Guerrero
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Enero de 2026 a las 07:42:22
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 16 de enero del 2026.- La madrugada de este viernes 16 de enero de 2026 se registró un sismo con epicentro en el estado de Guerrero, el cual activó la Alerta Sísmica en la Ciudad de México.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que inicialmente el movimiento telúrico fue reportado con magnitud 5.2, aunque posteriormente fue ajustado a 5.0, con epicentro ubicado 17 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero.

Por su parte, el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) detectó la activación de un sensor cercano a la costa guerrerense, a 10 kilómetros al oeste de San Marcos, lo que provocó la emisión de la alerta en distintas entidades, incluida la capital del país.

Tras la evaluación correspondiente, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) reportó saldo blanco.

“No se reportan, hasta el momento, personas fallecidas ni lesionadas, como tampoco afectaciones a la infraestructura estratégica del país”, señaló la dependencia.

El Gobierno de Guerrero informó que en San Marcos, así como en Las Vigas, Cuautepec, Copala, Marquelia, San Luis Acatlán, Juchitán y Azoyú, se mantienen condiciones de normalidad, sin daños relevantes tras el sismo.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Detienen a dos venezolanos tras robo en tienda Sephora de Mérida, Yucatán; se desató la persecución
Abuelita se estrella contra postes cuando manejaba su camioneta en Monterrey; frenos no le respondieron
En Tanhuato, Michoacán aseguran castillo de pirotecnia con características de apología del delito: SSP
Hallan sin vida a policía ministerial reportado como desaparecido en Ciudad Victoria, Tamaulipas: Le quitaron la cabeza y le dejaron una cartulina
Más información de la categoria
Prohibición total en México: entran en vigor sanciones y cárcel por vender vapeadores y cigarros electrónicos
Detienen a dos venezolanos tras robo en tienda Sephora de Mérida, Yucatán; se desató la persecución
CNPC llama a extremar medidas de autocuidado por ingreso del Frente Frío 29
Sismológico Nacional actualiza a 5.0 la magnitud del sismo en Guerrero
Comentarios