Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2026 a las 07:31:12

Chiapas México. A 24 de noviembre 2026.- Un sismo de magnitud 5.3 se registró la madrugada de este martes 24 de noviembre en Chiapas, con epicentro a 119 kilómetros al suroeste de Mapastepec.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el movimiento ocurrió a las 05:51 horas, a una profundidad de seis kilómetros, y fue percibido ligeramente en la región del Soconusco.

Protección Civil informó que mantiene el monitoreo en distintas regiones de la entidad y no se han reportado daños o afectaciones

De acuerdo con la información del Centro de Alerta de Tsunamis (CAT) de la Secretaría de Marina (SEMAR), se descartó riesgo de tsunami en el Pacífico mexicano, así como variaciones significativas en el nivel del mar.