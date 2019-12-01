Sismo de magnitud 4.6 sacude Apatzingán, Michoacán

Sismo de magnitud 4.6 sacude Apatzingán, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Abril de 2026 a las 10:40:53
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Apatzingán, Michoacán, a 7 de abril 2026.- Un sismo de magnitud preliminar 4.6 sacudió la ciudad de Apatzingán, Michoacán, según reportó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

A través de sus redes sociales, el organismo especializado informó que el movimiento telúrico tuvo su epicentro a 33 kilómetros al suroeste de Nueva Italia, Michoacán.

Asimismo, indicó que se registró a las 9:13: 28 del día 7 de abril de 2026.

Po último señaló que el evento sismológico tuvo una profundidad de 81.3 kilómetros.

Al corte de esta edición ninguna autoridades de los tres niveles de gobierno ha realizado declaraciones al respecto.

Tampoco hay reportes de daños materiales, personal lesionadas o pérdidas humanas.

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