Sismo de 4.0 sorprende a Huixtla, Chiapas; no se activó alerta sísmica

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Marzo de 2026 a las 08:47:19

Huixtla, Chiapas, a 7 de marzo 2026.- Un sismo de magnitud 4.0 se registró poco después de las 4:00 horas en el municipio de Huixtla, Chiapas; no obstante, su intensidad no fue suficiente para activar la alerta sísmica.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el epicentro del movimiento telúrico se presentó a 83 kilómetros de la municipalidad afectada.

Además, informó que el de Huixtla es el único temblor que se ha registrado durante la mañana del 7 de marzo.

Igualmente, explicó que el sismo comenzó a las 4:12 horas con una profundidad de 23.7 kilómetros y tuvo una magnitud de 4.0 grados.