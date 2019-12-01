Sindicato de la UAQ, sin permisos para operar gasolinera: Silvia Amaya

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Abril de 2026 a las 16:04:01

Querétaro, Qro., 16 de abril de 2026.- Por falta de los permisos que se requieren para operar la gasolinera que tiene a su cargo el patronato de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) es que esta no se ha podido operar desde hace tres años, reconoció Silvia Amaya Llano, rectora de la Máxima Casa de Estudios.

Recordó que actualmente el espacio pasó a ser administrado por el patronato de la institución, el cual se encuentra realizando las gestiones necesarias para definir el mecanismo de reapertura. “Son permisos los que faltan, y estamos evaluando otras opciones para que ese predio, que es de la universidad, pueda generar recursos que abonen al desarrollo institucional”.

Sin embargo, aclaró que el proyecto de la gasolinera universitaria continúa vigente, aunque enfrenta un retraso de al menos tres años debido a la falta de permisos.

Subrayó que anteriormente el espacio estaba rentado y los permisos pertenecían a los arrendatarios, lo que impide actualmente su operación. “Se trabaja en establecer un esquema legal y normativo que permita ofrecer el lugar a nuevos interesados en arrendarlo”.

La rectora reiteró que el proyecto no está descartado y que la universidad será cuidadosa en el proceso de reapertura, garantizando que se cumpla con toda la normativa requerida.