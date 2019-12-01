Sin reportes de abuso policiaco en operativos de Gallos Blancos: Iován Pérez 

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 15 de Abril de 2026 a las 19:44:22

Querétaro, Qro., 15 de abril de 2026.- El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Querétaro (SSC), Iován Elías Pérez Hernández dio a conocer que no se han registrado casos de abuso policiaco en contra de aguinaldos de Gallos Blancos en alguno de los encuentros durante los operativos implementados en el Estadio Corregidora.

Mencionó que no existe evidencia de abuso de autoridad por parte de los elementos de la Policía Estatal, además, todas las intervenciones realizadas dentro y fuera del estadio son supervisadas por la Unidad de Asuntos Internos y quedan debidamente documentadas.

“Se generan situaciones de riesgo en otros estadios a nivel nacional. Hemos sido muy enfáticos en el actuar de los compañeros, todos los eventos llevan el acompañamiento de la Unidad de Asuntos Internos para vigilar el correcto desempeño de los mismos”, dijo.

Destacó que pasado fin de semana, se reunió con los directivos del Club Querétaro donde coincidieron que los operativos durante los partidos del Gallos Blancos han sido un complemento para dar orden y mantener un espacio seguro y de esparcimiento familiar.

Reconoció que en caso de detectarse alguna situación real de abuso, precisó que se actuaría de manera inmediata. Sin embargo, reiteró que no se ha identificado ningún caso denunciado y cometido por alguna corporación hasta ahora.

“Nosotros estamos muy pendientes de todos los eventos masivos, no únicamente los que tienen que ver con el futbol. Sin embargo, son los casos que más llaman la atención”.