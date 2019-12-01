Simon’ se mantiene en categoría 3 y provoca fuertes lluvias en varios estados

Simon’ se mantiene en categoría 3 y provoca fuertes lluvias en varios estados
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Octubre de 2026 a las 07:50:20
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 12 de octubre 2026.- El huracán ‘Simón’ de categoría 3 en la escala Saffir-Simpson se mantiene sobre el occidente del territorio nacional y genera lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco, Nayarit y Sinaloa.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el centro del sistema de encuentra a aproximadamente a 80 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes (Jalisco) y a 120 kilómetros al suroeste de Punta Mita (Nayarit).

Igualmente, el organismo informó que el meteoro registra vientos máximos sostenidos de 185 kilómetros por hora, rachas de 220 y un desplazamiento hacia el noroeste a 4 kilómetros por hora.

Por su parte, Protección Civil advirtió que las precipitaciones provocadas por ‘Simon’ podrían llegar a causar deslaves, aumentos en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas.

Más información de la categoria
Ultiman al coordinador de Protección Civil de Escuinapa; es el quinto funcionario abatido en Sinaloa en 2026
Ataque armado en refinería de Minatitlán deja dos trabajadores muertos
Cae “El Cabra”, líder criminal salvadoreño; fue detenido en Tabasco
Termina domingo violento en Morelia con cinco homicidios dolosos
Más información de la categoria
Michoacán: Muere en Morelia agente federal tras ser atropellado varias veces por automovilista presuntamente ebrio
Represión en Casa Jalisco: El doble discurso de Lemus frente a la falta de agua de Guadalajara, Jalisco
El fantasma de la brutalidad policial: el oscuro historial detrás de las muertes en los separos de Guanajuato
Ocho muertos y seis heridos desatan jornada de terror en Jacona; ataques, balaceras y ponchallantas sacuden la región de Zamora, Michoacán