Simon’ se mantiene en categoría 3 y provoca fuertes lluvias en varios estados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Octubre de 2026 a las 07:50:20

Ciudad de México, a 12 de octubre 2026.- El huracán ‘Simón’ de categoría 3 en la escala Saffir-Simpson se mantiene sobre el occidente del territorio nacional y genera lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco, Nayarit y Sinaloa.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el centro del sistema de encuentra a aproximadamente a 80 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes (Jalisco) y a 120 kilómetros al suroeste de Punta Mita (Nayarit).

Igualmente, el organismo informó que el meteoro registra vientos máximos sostenidos de 185 kilómetros por hora, rachas de 220 y un desplazamiento hacia el noroeste a 4 kilómetros por hora.

Por su parte, Protección Civil advirtió que las precipitaciones provocadas por ‘Simon’ podrían llegar a causar deslaves, aumentos en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas.