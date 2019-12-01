Siguen hospitalizadas 30 personas tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Diciembre de 2025 a las 13:51:46

Oaxaca, Oaxaca, a 31 de diciembre de 2025.- La noche del martes, fueron dadas de alta seis personas, por lo que continúan hospitalizadas 30 tras el accidente del Tren Interoceánico.

De acuerdo a la información de las autoridades, 11 reciben atención en hospitales del IMSS, principalmente en Salina Cruz y Coatzacoalcos, otras ocho están internadas en unidades del IMSS-Bienestar, en Salina Cruz y en la ciudad de Oaxaca.

Asimismo, siete son atendidas en hospitales del ISSSTE, principalmente en Tehuantepec; dos personas se encuentran en unidades de la Secretaría de Marina en la Ciudad de México, y una está en el Hospital Cruz Azul Laguna.

Cabe resaltar que el pasado domingo 28 de diciembre el Tren Interoceánico se descarriló a la altura del municipio de Nizanda, Oaxaca, el cual dejó 13 personas sin vida y 98 heridos.