Sheinbaum y Trump sostienen llamada “cordial y productiva”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Enero de 2026 a las 12:58:23

Ciudad de México, 29 de enero del 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo una llamada telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que, afirmó, continuaron avanzando en temas comerciales y en la relación bilateral entre ambos países.

El anuncio fue realizado por la mandataria mexicana a través de sus redes sociales, donde informó que los equipos de México y Estados Unidos seguirán trabajando de manera conjunta para fortalecer la cooperación entre ambas naciones.

Asimismo, reveló que durante la conversación tuvo oportunidad de saludar a la primera dama, Melania Trump.

“Sostuvimos una productiva y cordial conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Seguimos avanzando en temas comerciales y en la relación bilateral", indicó.

"Convenimos que ambos equipos seguirán trabajando conjuntamente. También tuve el gusto de saludar a su esposa Melania, a quien conocí durante mi reciente visita a Washington”, escribió.

En conversaciones previas, ambos jefes de Estado han refrendado su compromiso con la cooperación bilateral y el bienestar de las poblaciones de México y Estados Unidos.