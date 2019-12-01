Sheinbaum y titular de Defensa visitan el Campo Militar de Santa Gertrudis

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Diciembre de 2025 a las 07:20:26
Saucillo, Chihuahua, a 13 de diciembre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo y el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), general Ricardo Trevilla Trejo, visitaron el Campo Militar de Santa Gertrudis, en Chihuahua.

Ambos mandos militares realizaron un recorrido por las instalaciones estratégicas como la Base Aérea Militar y el Centro Nacional de Adiestramiento.

Además, dio a conocer que convivieron por unos momentos con las familias de los elementos castrenses que sirven en dicha zona militar.

“Acudimos a la Base Aérea Militar, el Centro Nacional de Adiestramiento y el criadero de ganado en el Campo Militar de Santa Gertrudis, Chihuahua. En compañía del secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, convivimos con las familias de las y los elementos que viven en esta región.

A través de un mensaje en redes sociales, la mandataria mexicana reconoció que “Nuestras Fuerzas Armadas están formadas por hombres y mujeres valientes”, y subrayó el compromiso, honor y entrega de quienes sirven al país.

