Sheinbaum y Sánchez acuerdan restablecer el diálogo comercial y cultural entre México y España

Sheinbaum y Sánchez acuerdan restablecer el diálogo comercial y cultural entre México y España
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Abril de 2026 a las 11:47:31
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Barcelona, España, a 18 de abril 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo y su homólogo español, Pedro Sánchez, acordaron el diálogo en materia comercial y cultural.

Lo anterior se dio a conocer tras una conversación entre ambas partes, luego de la celebración de la “Reunión en Defensa de la Democracia”, que se celebró en la ciudad de Barcelona, España.

Igualmente, la mandataria mexicana informó que conversó con el izquierdista sobre temas históricos, particularmente la conquista y la petición de perdón impulsada por la administración mexicana, así como el reconocimiento a los pueblos originarios.

“Ha habido un acercamiento tanto del presidente como del propio Rey, lo cual reconocemos. Lo importante es seguir dialogando”, señaló.

No obstante, la jefa del Ejecutivo federal indicó que no tiene planeada una reunión con el rey de España, Felipe VI.

Por otra parte, la presidenta Sheinbaum informó que invitó a Sánchez a que visite México, cuando la República Mexicana sea la sede del encuentro “En Defensa de la Democracia”.

Asimismo, la gobernante indicó que acordaron continuar con el envío de exposiciones sobre las culturas mexicanas, tanto previas a la conquista como contemporáneas.

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