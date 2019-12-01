Sheinbaum supervisa entrega de ayudas en Veracruz tras intensas lluvias

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Octubre de 2025 a las 10:45:09
Tempoal, Veracruz, a 18 de octubre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, llevó a cabo su cuarto día de recorridos en el estado de Veracruz, uno de los más afectados tras las intensas lluvias e inundaciones que se registraron hace unos días.

En su visita a los municipios de Tempoal, Álamo y Poza Rica, la mandataria mexicana supervisó la entrada de ayuda humanitaria y los traslados médicos.

A través de redes sociales, la jefa del Ejecutivo federal aseguró que la gente afectada tiene “todo el respaldo” de su administración.

“Estuvimos en Tempoal, municipio afectado por las lluvias en Veracruz. Tienen todo nuestro respaldo.”, compartió la gobernante.

Además, señaló que su gobierno continúa con las labores de atención a la población afectada.

“En Poza Rica, Veracruz, supervisamos la entrega de ayuda humanitaria y traslados médicos; en reunión previa evaluamos las zonas afectadas en el estado. Sigue la atención directa a la población”, informó a través de sus redes sociales.

Por otra parte, la presidenta Sheinbaum dio a conocer que ya está habilitado el portal “Afectaciones por lluvias e inundaciones”, donde se actualizará de forma permanente el avance de las acciones en los municipios afectados, el estado de caminos, así como el número de personas fallecidas y no localizadas.

