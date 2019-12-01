Sheinbaum se reunirá con Macron este viernes; busca recuperar códices Azcatitlan y Borbónicus

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2025 a las 14:44:30

Ciudad de México, a 6 de noviembre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo se reunirá con su homólogo francés, Emmanuel Macron, el próximo viernes 7 de noviembre en Palacio Nacional.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana señaló que uno de los principales temas será la creación de una comisión especial para recuperar los códices Azcatitlan y Borbónicus, documentos que relatan la fundación de México-Tenochtitlan y la historia del pueblo mexica.

Asimismo, explicó que la reunión forma parte de una agenda cultural, científica y económica con el Gobierno francés, y que la comisión propuesta busca abrir el diálogo formal para el retorno de estos importantes manuscritos históricos a México.

“Nos interesa mucho el envío de un códice, por eso hablaremos de la creación de una comisión especial. También trataremos temas de relación económica, del acuerdo comercial que se renueva en 2026 con la Unión Europea, y de colaboración en ciencia, cultura e innovación”, señaló la gobernante.

Por otra parte, la presidenta Sheinbaum adelantó que en el encuentro también estarán presentes los titulares de diversas dependencias federales, entre ellos los secretarios de Relaciones Exteriores, Economía, Cultura, Hacienda, y Ciencia, Tecnología e Innovación, además de la embajadora de México en Francia, Blanca Jiménez, y el asesor José Alfonso Suárez del Real.