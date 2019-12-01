Sheinbaum se dice tranquila ante posibles declaraciones de Ismael Zambada

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Agosto de 2025 a las 10:17:29

Ciudad de México, a 25 de agosto 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseveró que en su Administración que no hay inquietud por los posibles señalamientos que pueda hacer el líder criminal de Sinaloa, Ismael Zambada García, quien se espera se declare culpable por delitos contra la salud, en Estados Unidos.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana señaló que todas las declaraciones que haga “El Mayo” deben estar respaldadas por pruebas.

“No (hay inquietud de lo que declare Zambada García), lo que vaya a declarar y si lo plantea la Fiscalía de EE.UU., cualquier tema que tuviera que ver con México tiene que pasar por pruebas y por la FGR”, argumentó.

Por otra parte, la gobernante comentó que el Gobierno estadounidense aun no entrega la información solicitada sobre la detención del cofundador del Cártel de Sinaloa.

“No han entregado nueva información, ni a la FGR, ni a la Secretaría de Seguridad ni a Relaciones Exteriores. Vamos a esperar hoy”, expuso la jefa de Estado.

Se prevé que “El Mayo”, principal socio de Joaquín “El Chapo” Guzmán”, se declare culpable formalmente ante un tribunal federal de Nueva York el lunes 25 de agosto de 2025, como parte de un posible acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia de EEUU (DOJ), para evitar la pena de muerte.

El líder criminal enfrenta 17 cargos federales entre los que se encuentran narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas exclusivas de las Fuerzas Armadas.