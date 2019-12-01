Sheinbaum se compromete a encontrar hasta el último minero atrapado en Pasta de Conchos

Sheinbaum se compromete a encontrar hasta el último minero atrapado en Pasta de Conchos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Febrero de 2026 a las 12:18:41
Irapuato, Guanajuato, a 21 de febrero 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se comprometió a encontrar los restos de todos los mineros que quedaron atrapados en la explosión y posterior colapso de la mina de Pasta de Conchos ocurrido en 2006.

“No vamos a salir de Pasta de Conchos hasta que no se encuentre al último minero”, subrayó la jefa del Ejecutivo federal, previo a su viaje a Coahuila para sostener un encuentro con las familias de las personas afectadas por esa tragedia.

A dos décadas del suceso, en el que perdieron la vida 65 personas, la mandataria mexicana refrendó que habrá justicia y “vamos a seguir trabajando con las familias”.

“Es un trabajo permanente que se inició con el presidente (Andrés Manuel) López Obrador y (al) que nosotros estamos dando continuidad… Aun cuando se había dicho que era imposible rescatar los cuerpos, hemos demostrado que es factible”, manifestó la gobernante.

