Sheinbaum sale en defensa de su Ley de Amparo: "no se elimina ningún derecho", asevera

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2025 a las 10:47:41

Ciudad de México, a 9 de octubre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo salió en defensa de su Ley de Amparo, al aseverar que no se elimina ningún derecho de los ciudadanos.

En ese sentido, la jefa del Ejecutivo federal recalcó que las personas no pierden la posibilidad de ampararse, ni de obtener suspensiones provisionales frente a actos de autoridad, como se ha señalado en diversos sectores.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana calificó como “absolutamente falso” que su propuesta busque restringir derechos fundamentales o debilitar los mecanismos de defensa de las personas frente al Estado.

“Quien diga que el gobierno le está quitando el derecho al ciudadano de ampararse es falso. Quien diga que le está quitando el derecho de la suspensión provisional es falso. Absolutamente falso”, enfatizó la gobernante.

Además, la presidenta Sheinbaum explicó que la iniciativa busca fortalecer la función original del amparo, que consiste en proteger al ciudadano frente a un acto de autoridad, sin distorsionar su propósito con el uso de suspensiones para frenar políticas públicas de carácter general.

“Se garantiza el amparo, que es la protección del ciudadano frente a un acto de autoridad. Si una autoridad acusa a un ciudadano de algo, la persona tiene derecho a ampararse y conseguir una suspensión que le permita no ser detenido o evitar que se ejecute un acto hasta que se resuelva de fondo”, detalló.