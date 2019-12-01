Sheinbaum resalta ahorro de 70 mil mdp por compra consolidada de medicamentos

Ciudad de México, 20 de octubre de 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó que gracias a la compra consolidada de medicamentos e insumos médicos se han ahorrado alrededor de 70 mil millones de pesos, respecto al 2024, a través de un esquema de contrataciones directas con fabricantes, subastas inversas y la revisión de contratos.

“La nueva compra de medicamentos o el esquema de compra de medicamentos que se hizo para 2025 y 2026 redujo el monto respecto a 2023-2024, que ya de por sí había reducido frente a años anteriores; y cómo la nueva compra de medicamentos que se está haciendo para el 2027-2028 todavía trae una reducción adicional, gracias a la manera en que se están licitando y adquiriendo los medicamentos”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Informó que el objetivo es que en un futuro se implemente una automatización de almacenes y se permita la trazabilidad de todo el proceso, desde la compra hasta la distribución de los medicamentos e insumos.

“Se ha avanzado mucho, porque antes todo estaba tercerizado, todo estaba en manos de terceros y era carísimo, y desde el presidente López Obrador comenzó a disminuir todo eso, pero tenemos que llegar a un punto donde el sistema de salud público sea el más moderno de México y además el de total transparencia”, señaló.

Por su parte, el subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark García Dobarganes, detalló que para garantizar todos los medicamentos e insumos médicos que se requieren para 2027-2028 se están comprando cerca de 6 mil millones de piezas, los cuales, en un acto inédito de transparencia, pueden consultarse en la página: https://compraconsolidada.salud.gob.mx/.

“Ahí decía la Presidenta algo, y perdón si le robo una frase que me gustó mucho y me tocó un poco: ‘Austeridad Republicana no significa gastar menos, significa gastar bien y gastar con eficiencia’. Y tenemos que aprovechar el dinero de todos ustedes, de todos los mexicanos que nos escuchan, de todos los que integramos México, y por eso las subastas son tan importantes”, agregó.