Sheinbaum reitera que AMLO no dio "abrazos a la delincuencia" y acusa abandono de jóvenes en neoliberalismo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2025 a las 12:57:57

Ciudad de México, a 7 de noviembre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo negó que su antecesor, Andrés Manuel López Obrador haya abrazado a la delincuencia con su estrategia de seguridad de “Abrazos, no balazos”, tal y como acusan la oposición.

“La derecha criticó esto de ´Abrazos, no balazos´, porque decían ellos que eran ´abrazos a la delincuencia´. ¡Falso! Nadie planteó nunca eso, el asunto es que hay que acercarse a los jóvenes, les llamaron ´ninis´, les llamaron ´rechazados´. Tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para que ningún joven se acerque a un grupo delincuencial”, expresó

Además, durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana comentó sobre la identificación del adolescente que asesinó al alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo.

En ese sentido, la gobernante aseguró que en el periodo neoliberal se abandonó a las juventudes de México.

“Nadie quiere que los jóvenes se acerquen a los grupos delincuenciales, fueron demasiados años, 36 de abandono de los jóvenes. Apenas se recuperó, durante seis años una política de avance en la educación y en atención a los jóvenes”, aseveró la jefa del Ejecutivo federal.