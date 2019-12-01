Sheinbaum recibirá al presidente de Singapur; formalizarán apertura de Embajada en México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Diciembre de 2025 a las 09:19:39

Ciudad de México, a 1 de diciembre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que recibirá a su homólogo de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, en Palacio Nacional.

Asimismo, durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana indicó que durante el encuentro de alto nivel, formalizarán la apertura de la Embajada singapurense en la Ciudad de México.

De igual forma, comentó que, además de los temas diplomáticos, hablarán sobre inversiones y proyectos conjuntos.

“Viene el presidente de Singapur. Vamos a tener una reunión importante, se formaliza la embajada de Singapur aquí en México, esa es la razón, pero además hay varias inversiones y proyectos conjuntos que ya informaremos después en la conferencia de prensa”, comentó la jefa del Ejecutivo federal.

Cabe mencionar que la visita oficial coincide con el 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y Singapur, un hito que ambos gobiernos buscan celebrar con una agenda enfocada en la cooperación económica y el fortalecimiento institucional.