Sheinbaum presume "cifras históricas" en recaudación de impuestos
Ciudad de México, a 9 de octubre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo destacó un alcance de “cifras históricas” en la recaudación de impuestos, ya que, en lo que va del año suman más de 500 mil millones de pesos adicionales en comparación con 2024.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana recalcó que dicha cantidad se alcanzó sin tener que aumentar los impuestos.

"La recaudación de impuestos alcanza cifras históricas. Como lo dice el domingo en el evento del Zócalo son 500 mil millones, poco más de 500 mil millones adicionales de ingresos este año, de los cuales cerca 200 mil vienen de aduanas sin realmente haber aumentado impuestos ni derechos. Es prácticamente la actualización lo que se hizo este año", refirió la jefa del Ejecutivo federal.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Edgar Amador Zamora, resaltó que los ingresos tributarios y no tributarios crecieron un 9.1 por ciento en términos reales, en comparación con el 2024.

"De esos 542 mil, 200 mil millones de pesos responden a una mejor recaudación en materia de comercio exterior, todos los impuestos ligados al comercio exterior que implican controles, lucha contra la corrupción, lucha contra el contrabando”, aseguró el funcionario federal.

