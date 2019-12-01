Sheinbaum presenta iniciativas para fortalecer el cine nacional y proteger el doblaje ante la IA

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Febrero de 2026 a las 12:04:27

Ciudad de México, 13 de febrero de 2026.– La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer un paquete de iniciativas que buscan impulsar la industria cinematográfica del país y proteger a los actores de doblaje frente al uso de Inteligencia Artificial.

Se trata de la propuesta de Ley Federal de Cine y el Audiovisual, así como reformas a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley Federal de Derecho de Autor, con el objetivo de fortalecer la producción nacional y garantizar que las voces y el trabajo de los artistas de doblaje no sean utilizados sin su consentimiento mediante herramientas de IA.

Durante la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”, la mandataria explicó que la iniciativa fue construida en conjunto con productores, actores, cineastas y trabajadores del sector audiovisual. Subrayó que, además de promover el cine mexicano, la reforma atiende las inquietudes del gremio de doblaje, que ha denunciado el uso no autorizado de sus voces mediante tecnologías digitales.

Sheinbaum detalló que el plan contempla un aumento en el presupuesto destinado al fomento cinematográfico, priorizando producciones independientes que no cuentan con grandes recursos, en lugar de financiar proyectos comerciales que ya disponen de capital propio.

Asimismo, destacó que se busca diversificar la oferta cultural, abriendo mayores espacios para películas en lenguas originarias y promoviendo una distribución más transparente de los recursos públicos.

La presidenta resaltó que México cuenta con un talento creativo excepcional, por lo que también se trabaja en el fortalecimiento de la formación académica y las escuelas de cine.

Finalmente, adelantó que el próximo domingo se anunciarán los estímulos específicos para la industria cinematográfica, acompañada por la actriz y productora Salma Hayek.