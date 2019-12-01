Sheinbaum presenta estrategia para fortalecer la soberanía energética

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Abril de 2026 a las 14:05:49

Ciudad de México, 8 de abril del 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó la Estrategia para Fortalecer la Soberanía Energética, un plan que contempla tres ejes principales: equipos más eficientes que consuman menos energía, mayor impulso a fuentes renovables y el aprovechamiento de reservas de gas natural en yacimientos convencionales para reducir la importación de este recurso.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, la mandataria federal explicó que la estrategia busca colocar en el centro la soberanía energética, el desarrollo del país y la protección ambiental para las futuras generaciones, aunque reconoció que la dependencia del gas importado no desaparecerá de inmediato.

“¿Qué ponemos en el centro? La soberanía, el desarrollo del país y el futuro ambiental. ¿Se va a acabar la importación de gas? No, difícilmente, porque hoy importamos mucho, pero poco a poco se puede reducir”, señaló.

Sheinbaum Pardo explicó que el desarrollo de nuevas fuentes de producción tomará tiempo, ya que decisiones de este tipo pueden requerir entre 10 y 15 años para consolidar proyectos y generar resultados.

En cuanto a los yacimientos no convencionales, anunció la creación de un Comité de científicos y especialistas en manejo de agua, explotación sustentable, geología y medio ambiente, el cual emitirá recomendaciones en un plazo de dos meses.

La presidenta indicó que, desde hace cuatro meses, un equipo técnico ha revisado nuevas tecnologías para la explotación de gas natural, incluso con visitas a Texas y California, en Estados Unidos, así como a Canadá.

Finalmente, adelantó que el 15 de abril se presentará formalmente el comité de especialistas, además de los proyectos de infraestructura energética contemplados dentro de esta estrategia.