Sheinbaum presenta este martes Plan B de Reforma Electoral; será enviado al Senado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Marzo de 2026 a las 07:57:04

Ciudad de México, a 17 de marzo 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo presentó el Plan B de reforma electoral, luego de que la primera versión de su iniciativa fuera rechazada en el Senado de la República.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana adelantó que el nuevo texto será enviado al Senado de la República este 17 de marzo.

Asimismo, indicó que esta nueva versión contiene modificaciones a diferentes leyes, así como reformas constitucionales y legales.

“Va hoy a la Cámara de Senadores la propuesta. Tiene reforma constitucional y posteriormente su reforma legal, también incluye modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales”, indicó la jefa del Ejecutivo federal.