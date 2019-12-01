Sheinbaum presenta app del Banco del Bienestar; busca beneficiar a más de 43 millones de usuarios

Ciudad de México, 12 de noviembre de 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó la nueva aplicación móvil del Banco del Bienestar, la cual se alinea con la nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos y que por primera vez permitirá realizar transferencias electrónicas utilizando únicamente el número de tarjeta, cuenta CLABE o celular, con un alcance proyectado de hasta 43 millones de usuarios, particularmente los beneficiarios.

“El Banco del Bienestar nos va a presentar una modernización muy importante del Banco, que tiene que ver con una nueva aplicación telefónica para todos los beneficiarios de programas sociales”, destacó en la conferencia matutina.

El director general del Banco del Bienestar, Víctor Lamoyi, informó que la actualización ya está disponible de forma gratuita en dispositivos móviles e incorpora nuevas herramientas como la consulta de saldos y movimientos en tiempo real, notificaciones de operaciones, pagos y cobros digitales mediante código QR o número celular, así como un localizador para ubicar las sucursales más cercanas. Con ello, se facilitan las operaciones bancarias cotidianas.

Detalló que el organisnmo bancario federal cuenta con más de 3 mil 100 sucursales, tiene presencia en 2 mil 705 localidades y mil 972 municipios, brindando atención en 2026 a 42.8 millones de personas, entregando de manera directa 1 billón de pesos correspondientes a los Programas para el Bienestar.

Puntualizó que las sucursales brindan servicio de lunes a viernes de 09:00 a 16:30 horas; los cajeros automáticos, la aplicación móvil y el Centro de Atención Telefónica (800 900 2000) atienden las 24 horas los 365 días del año.