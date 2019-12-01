Sheinbaum planea reunirse con padres de los 43 de Ayotzinapa a finales de mes

Sheinbaum planea reunirse con padres de los 43 de Ayotzinapa a finales de mes
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Marzo de 2026 a las 11:06:12
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 4 de marzo del 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer tiene en sus planes reunirse con los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa a finales de este mes, a fin de informarles los avances recientes en la investigación sobre la desaparición ocurrida en el año 2014.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana indicó la importancia de que la Fiscalía General de la República (FGR) de a conocer los detalles del caso y mantener informadas a las familias de los estudiantes.

“Yo creo que a finales de este mes, después del 26, nos estaremos reuniendo”, contestó la mandataria a un cuestionamiento de la prensa.

"Sí, yo preferiría que informara la Fiscalía este caso y también que se informara bien a los padres y madres de Ayotzinapa. Ha habido varias detenciones muy relevantes en el caso Ayotzinapa y en el momento que lo considere la Fiscalía que pueda informar sobre los avances en la investigación", sentenció sobre el tema.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Emite la FGE Michoacán lineamientos para evitar abusos funerarios
Rescatan con vida a un hombre en el Río Grande de Morelia, Michoacán
Ataque armado en oficina de Coatzacoalcos, Veracruz, deja 4 personas sin vida
Golpe en la México-Guadalajara: cae tráiler con misterioso cargamento frente a caseta de Ecuandureo
Más información de la categoria
Sheinbaum planea reunirse con padres de los 43 de Ayotzinapa a finales de mes
Ataque armado en oficina de Coatzacoalcos, Veracruz, deja 4 personas sin vida
“Narconómina” ligada al "Mencho" expone pagos a hackers informáticos; vulneran sistemas financieros y plataformas de seguridad nacional
Submarino de EEU hunde buque de guerra iraní en el océano Índico
Comentarios