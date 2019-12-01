Sheinbaum pide realizar auditorías al INE y rechaza privilegios para funcionarios

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Octubre de 2026 a las 14:19:27

Ciudad de México, a 23 de octubre 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, consideró que se deben realizar las auditorías necesarias luego de los señalamientos por corrupción en el Instituto Nacional Electoral (INE).

En ese sentido, la mandataria mexicana mencionó que “no debe haber ninguna sombra de corrupción en el INE”, además, cuestionó las marchas en las que presuntamente se defendía al organismo autónomo.

Las declaraciones de la jefa del Ejecutivo federal se dan tras las quejas de los partidos políticos, los cuales exigían explicaciones a la presidenta del Instituto, Guadalupe Taddei, sobre presuntas irregularidades en contrataciones y conflictos de interés.

Por otra parte, la gobernante habló sobre la supuesta petición del Senado de la República para que se les habilitara un salón especial para legisladores en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Sobre el tema comentó que si bien aún no ha podido confirmar esa información, el movimiento que lidera lucha contra los privilegios y aseveró que “todas las personas iguales”.

“Nosotros venimos de un movimiento social que luchó contra los privilegios de unos cuantos. Entonces no puede ser que se llegue a donde estás y tu objetivo sea el privilegio”, dijo la presidenta Sheinbaum.

“Los legisladores son legisladores del pueblo. Que no se les olvide de dónde vienen”, añadió.