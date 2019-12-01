Sheinbaum opina sobre posicionamiento de España sobre guerra en Medio Oriente

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Marzo de 2026 a las 12:47:08

Ciudad de México, a 5 de marzo 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo opinó sobre el posicionamiento de España, en lo que respecta a la situación bélica en Medio Oriente.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana consideró que es “muy respetable la posición” de su homólogo español, Pedro Sánchez, quien se mostró totalmente en contra de la guerra contra Irán.

En ese sentido, la jefa del Ejecutivo federal dijo que México igualmente “siempre apoyará todos los esfuerzos por la paz”

“Siempre vamos a llamar a la paz; aunque hubiera un presidente que no quiera, tiene que respetar lo que está en la Constitución, en el artículo en el que se habla de las atribuciones del o la Presidenta de la República”, declaró la gobernante.

“Siempre vamos a mantener nuestra política exterior de no intervención, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de los conflictos, principalmente, no solamente porque es constitucional, sino que lo hacemos por convicción”, agregó.

Por otra parte, reiteró que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tiene que recuperar “su papel” de buscar la paz en el mundo, “al mismo tiempo que el desarrollo sostenible y justo de los países”.