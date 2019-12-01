Sheinbaum opina sobre detención del ex fiscal de Chihuahua

Sheinbaum opina sobre detención del ex fiscal de Chihuahua
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Octubre de 2026 a las 14:18:45
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 19 de octubre 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo consideró que fue “muy irresponsable” el operativo realizado en abril en la Sierra Tarahumara con participación de agentes estadounidenses, luego de que se anunciara la detención de César “N”, es fiscal general de Chihuahua, el pasado 17 de octubre.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana explicó que pesaban dos órdenes de aprehensión sobre el ex funcionario: la primera provino de la Fiscalía de Chihuahua por delitos relacionados con malas prácticas el servicio público, mientras que la segunda salió del Ministerio Público federal por presunta traición a la patria.

Igualmente, mencionó que la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, había informado que ambas instituciones habían trabajado conjuntamente desde la apertura de la investigación federal.

Por otra parte, la jefa del Ejecutivo federal reiteró que la participación de agentes extranjeros de la CIA en operaciones en tierra contravino la ley, y que las autoridades estatales carecían de atribuciones para desmantelar un narcolaboratorio en ese momento, facultad que corresponde a la FGR.

“No solamente por haber permitido la participación en contra de la ley de agentes extranjeros en un operativo en tierra, sino por la manera en que lo hicieron”, expresó la presidenta Sheinbaum.

Más información de la categoria
Servicio social: Solicitan colaboración para localizar a familiares de José Luis Granados Delgado
En 2026, 28 motociclistas han muerto en Morelia, Michoacán en accidentes
Muere joven en accidente automovilístico en Huetamo, Michoacán
En Cotija, Michoacán, aseguran campamentos clandestinos
Más información de la categoria
Estallan productores de Tierra Caliente de Michoacán: Bloquean la carretera Apatzingán - Cuatro Caminos contra venta de empacadora 
Ex fiscal de Chihuahua será llevado al Altiplano; enfrenta cargos por traición a la patria
Capturan al "Talibán" y cuatro presuntos criminales más; los vinculan con homicidio de 10 mineros
Cae “El Talibán”: Golpe a célula criminal vinculada con el secuestro de mineros y turistas en Sinaloa