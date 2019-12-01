Sheinbaum opina sobre detención del ex fiscal de Chihuahua

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Octubre de 2026 a las 14:18:45

Ciudad de México, a 19 de octubre 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo consideró que fue “muy irresponsable” el operativo realizado en abril en la Sierra Tarahumara con participación de agentes estadounidenses, luego de que se anunciara la detención de César “N”, es fiscal general de Chihuahua, el pasado 17 de octubre.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana explicó que pesaban dos órdenes de aprehensión sobre el ex funcionario: la primera provino de la Fiscalía de Chihuahua por delitos relacionados con malas prácticas el servicio público, mientras que la segunda salió del Ministerio Público federal por presunta traición a la patria.

Igualmente, mencionó que la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, había informado que ambas instituciones habían trabajado conjuntamente desde la apertura de la investigación federal.

Por otra parte, la jefa del Ejecutivo federal reiteró que la participación de agentes extranjeros de la CIA en operaciones en tierra contravino la ley, y que las autoridades estatales carecían de atribuciones para desmantelar un narcolaboratorio en ese momento, facultad que corresponde a la FGR.

“No solamente por haber permitido la participación en contra de la ley de agentes extranjeros en un operativo en tierra, sino por la manera en que lo hicieron”, expresó la presidenta Sheinbaum.