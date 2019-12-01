Sheinbaum opina sobre caso de Pío López Obrador: "no cometió ningún delito", declara

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Marzo de 2026 a las 14:19:43

Cancún, Quintana Roo, a 20 de marzo 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo dio su opinión sobre el caso de presunta corrupción de Pío López Obrador, hermano del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual recibió el carpetazo por parte de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Durante su conferencia de prensa matutina desde Cancún, Quintana Roo, la mandataria mexicana señaló que el órgano electoral cuenta con sus propios mecanismos para determinar posibles violaciones a la ley.

“Pues es el tribunal electoral, ¿no? Ellos tienen sus mecanismos para revisar si hubo una violación de algún tipo a las leyes electorales y esa es su resolución. Entonces, pues hay que revisar con base en qué hizo esta resolución”, expresó la jefa del Ejecutivo federal.

En ese sentido, comentó que el TEPJF determinó que López Obrador “no cometió ningún delito”.

Por otra parte, al ser cuestionada sobre la seguridad del periodista que dio a conocer los videos, la gobernante aseguró que cualquier comunicador puede solicitar protección mediante los mecanismos oficiales existentes, aunque señaló no tener conocimiento de alguna solicitud específica vinculada con este caso.