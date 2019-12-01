Sheinbaum niega persecución política contra Salinas Pliego; es tema del SAT, dijo

16 de Enero de 2026
Ciudad de México, a 16 de enero 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó las acusaciones del empresario Ricardo Salinas Pliego, quien aseguró ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que es víctima de una persecución política por parte del gobierno federal.

En ese sentido, la mandataria mexicana indicó que no existe violación alguna a derechos humanos, sino únicamente un requerimiento fiscal por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal subrayó que el caso se limita al cumplimiento de obligaciones fiscales y que incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya resolvió que los amparos promovidos por la defensa del magnate no son válidos.

Además, la gobernante reveló que el fundador y dueño de Grupo Salinas, ya fue notificado formalmente sobre el monto que debe cubrir y que existen plazos legales establecidos para que se cumpla con el pago.

Explicó que la resolución vigente es la del último tribunal colegiado, en la cual se fija un monto específico, mismo que puede modificarse conforme a lo que establece la ley fiscal.

Igualmente, la presidenta Sheinbaum recordó que el Código Fiscal de la Federación permite a los contribuyentes acercarse al SAT para acordar esquemas de pago, incluso en parcialidades.

