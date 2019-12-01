Sheinbaum muestra su desacuerdo con candidatura de esposa de gobernador de SLP

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Febrero de 2026 a las 12:47:32

Ciudad de México, a 12 de febrero 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, manifestó que no está de acuerdo con que familiares directos o políticos se sucedan en un cargo, en un periodo inmediato.

Lo anterior, luego de que el coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado de la República, Manuel Velasco Coello, destapó la candidatura de la legisladora federal, Ruth González para competir por la gubernatura de San Luis Potosí, donde actualmente gobierna su esposo, Ricardo Gallardo.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana resaltó que no se trata de una postura solamente personal, sino que en el partido Morena se incluyó en sus estatutos y será una medida efectiva a partir del 2027.

“Entonces, en el caso de que algún partido aliado tenga un familiar, pues ahí tendrá que decidir Morena si va o no”, mencionó la jefa del Ejecutivo federal.

Asimismo, la gobernante recordó que, en la Constitución se establece que, a partir del 2030 “no puede suceder en el periodo inmediato a un familiar en un cargo de elección popular, sea para diputado, para senador, para gobernador o para presidente”.

“No está bien que haya una sucesión de un familiar de manera directa”, expresó la presidenta Sheinbaum.

Por otra parte, la mandataria negó a ver recibido al senador Velasco, quien fue visto en Palacio Nacional el día 11 de febrero.

“No sé a quién vino a ver, pero conmigo no se reunió”, sentenció la presidenta.