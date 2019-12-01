Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2026 a las 14:19:40

Ciudad de México, a 26 de noviembre 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, mostró su apoyo y solidaridad a la escritora Ximena Santaolalla, quien reveló años de abusos sexuales por parte de su padrastro, el empresario Francisco Aguirre Gómez.

“Nuestro apoyo, solidaridad, abrazo a Ximena. Es una historia de vida tremenda que vivió de abuso”, señaló la mandataria mexicana.

Igualmente, la jefa del Ejecutivo federal mencionó que le escribió a Santaolalla para asegurarle que cuenta con el apoyo del gobierno en caso de que quiera presentar la denuncia correspondiente

“Que sepa que estamos con ella. Depende de ella presentar la denuncia y tiene todo el acompañamiento —ojalá la presente— de la Secretaría de las Mujeres, de todo el Gobierno y de la presidenta de la República para hacerlo”, subrayó la gobernante.

Previamente, la escritora comentó que sufrió abusos sexuales por parte de su padrastro durante años.

“Fui abusada a diario durante nueve años por Francisco Aguirre Gómez. Era parte de mi rutina: iba a la escuela, regresaba a comer, hacía la tarea, cenaba, me lavaba los dientes y me iba a dormir, a esperar a qué hora llegaba este señor”, relató Santaolalla al diario El País.