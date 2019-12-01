Sheinbaum lamenta muertes de periodistas en ataque israelí a Gaza; reitera llamado a la paz en Medio Oriente

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Agosto de 2025 a las 12:47:00

Ciudad de México, a 13 de agosto 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum lamentó las muertes de seis periodistas durante un ataque del Ejército israelí a la ciudad de Gaza.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana lamentó el hecho y reiteró su llamado urgente a un acuerdo de paz entre el Estado judío y Palestina.

"Es muy triste y particularmente pues lo que ocurrió con los periodistas no sólo fueron dos, han sido más, pues también evidentemente por eso nosotros siempre hacemos un llamado a la paz urgente y al reconocimiento de ambos estados", comentó la gobernante.

El pasado 10 de agosto, cinco periodistas de la cadena Al Jazeera y un reportero local independiente murieron en un bombardeo israelí cerca del hospital Al Shifa, en la capital del enclave palestino.