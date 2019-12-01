Sheinbaum lamenta muertes de 13 personas en descarrilamiento del Tren Interoceánico

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Diciembre de 2025 a las 07:28:25

Ciudad de México, a 29 de diciembre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, lamentó el fallecimiento de 13 personas a causa del descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido el pasado 28 de diciembre a la altura de la comunidad de Nizanda, en Oaxaca.

A través de un mensaje en redes sociales, la jefa del Ejecutivo federal informó que 98 personas resultaron lesionadas, de las cuales cinco se reportan en estado grave.

En ese sentido, detalló que las víctimas heridas de gravedad reciben atención médica en hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ubicados en Matías Romero y Salina Cruz, así como en unidades de IMSS-Bienestar en Juchitán e Ixtepec.

De igual forma, la mandataria mexicana señaló que instruyó al secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, y al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina Padilla, a trasladarse a la zona del accidente para atender de manera directa a las familias afectadas. Asimismo, indicó que los delegados del IMSS e IMSS-Bienestar también se encuentran en el lugar.

Finalmente, agradeció el apoyo del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, y de su equipo de trabajo.