Sheinbaum lamenta muerte de músicos colombianos; asegura que no afecta relación con su país
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Septiembre de 2025 a las 10:16:02
Ciudad de México, a 23 de septiembre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, lamentó las muertes de los artistas colombianos B-King y Dj Regio Clown, quienes fueron encontrados sin vida en la Ciudad de México, en donde fueron raptados.

No obstante, durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana afirmó que este hecho no afectará la relación diplomática con Colombia.

“No, no voy a entrar a debate con el presidente Petro. Yo creo que es un lamentable episodio, tiene que hacerse la investigación a fondo y, por supuesto, mantener la relación diplomática que debe existir con Colombia”, indicó la gobernante.

Además, comentó que se llevará a cabo una investigación a fondo sobre este crimen.

“La carpeta de investigación por desaparición se abrió en la Ciudad de México. De inmediato, la fiscalía de la Ciudad de México inició la búsqueda, hizo todas las alertas y un tiempo después, lamentablemente, se encontraron los cuerpos. Es la fiscalía y el propio gabinete de seguridad quienes pueden dar más información. Y se está en contacto con el gobierno de Colombia a través de la Cancillería”, explicó la jefa del Ejecutivo federal.

