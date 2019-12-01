Sheinbaum inaugura segundo tramo del Viaducto Elevado de Tijuana

Sheinbaum inaugura segundo tramo del Viaducto Elevado de Tijuana
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Marzo de 2026 a las 14:14:12
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Ciudad de México, 16 de marzo del 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó mediante un enlace desde Palacio Nacional la apertura del segundo tramo del Viaducto Elevado de Tijuana, obra que en su totalidad alcanza 11.4 kilómetros y reduce el tiempo de traslado de 34 a 12 minutos entre el aeropuerto y Playas de Tijuana.

Durante la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”, la mandataria destacó que la vialidad ya se encuentra completamente terminada y en operación, al señalar que se trata de un segundo piso que ayudará a mejorar de manera significativa la movilidad en la ciudad de Tijuana.

La construcción del viaducto implicó una inversión de 14 mil millones de pesos y generó alrededor de 6 mil 440 empleos directos e indirectos.

El general brigadier José Inocencio Edelmiro Manzano Briseño, del Agrupamiento de Ingenieros Militares de la Secretaría de la Defensa Nacional, señaló que el proyecto representó un importante reto técnico.

Por su parte, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, afirmó que la obra es una de las más relevantes para el estado, ya que transforma la movilidad en la región al conectar la zona centro, la garita, la carretera a Playas de Tijuana y el aeropuerto de la ciudad.

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