Sheinbaum inaugura el distribuidor vial de Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala

Sheinbaum inaugura el distribuidor vial de Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2026 a las 12:36:46
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Ciudad de México, 29 de octubre de 2026.- A través de un enlace a Palacio Nacional desde Tlaxcala, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró el Distribuidor Vial Santa Ana Chiautempan, una obra que beneficiará a más de 73 mil habitantes, con un ahorro de tiempo de traslado de 30 minutos y la reducción de tiempos de espera de hasta 50 minutos en cruces, lo que facilitará el transporte de mercancías y fortalecerá la actividad comercial, artesanal e industrial de la región.

“Es uno de los 402 puentes y distribuidores viales que estamos haciendo. Ayer fue el enlace con Bahía de Banderas y Puerto Vallarta, y hoy en Tlaxcala”, destacó en la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, detalló que esta infraestructura requirió una inversión de 663 millones de pesos (mdp) y generó 2 mil 220 empleos. La obra cuenta con una longitud de 1.2 kilómetros, cuatro carriles de circulación y elimina tiempos de espera de entre 30 y 50 minutos en las intersecciones del corredor Puebla-Apizaco, vía por la que circulan en promedio 54 mil vehículos diarios.

La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, agradeció a la Presidenta de México por su respaldo para la realización de este distribuidor vial en Santa Ana Chiautempan, al subrayar que se trata de un nodo neurálgico para el comercio del estado, reconocido por la producción y venta tradicional de sarapes, toallas y cobertores.

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