Sheinbaum inaugura centro robótico de Mercado Libre en Hidalgo con inversión superior a 600 mdd

Villa de Tezontepec, Hidalgo, a 29 de octubre de 2026.– La incorporación de tecnología avanzada y la preparación de profesionales mexicanos fueron destacados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la inauguración del primer Centro de Distribución Robótico de Mercado Libre en Hidalgo, proyecto que representa una inversión superior a los 600 millones de dólares y forma parte de las acciones contempladas en el Plan México.

Durante el evento, la mandataria señaló que el atractivo del país para los inversionistas ha cambiado, pues actualmente destaca por la capacidad técnica de sus trabajadores, así como por la formación de ingenieros y especialistas que contribuyen al desarrollo tecnológico de las empresas.

En ese sentido, explicó que Mercado Libre no solamente cuenta con personal encargado de las actividades de almacenamiento y distribución, sino también con jóvenes ingenieros mexicanos que participan en el desarrollo de soluciones tecnológicas para hacer más eficientes sus operaciones.

Sheinbaum sostuvo que el modelo económico impulsado por su administración busca que las inversiones se traduzcan en bienestar para la población, mediante mejores salarios, mayor poder adquisitivo y una distribución más equitativa de la riqueza.

Asimismo, informó sobre el inicio de las obras de un Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar en Zapotlán de Juárez, Hidalgo, que abarcará más de 900 hectáreas y contempla, además de la llegada de empresas, infraestructura educativa, vivienda y una Unidad de Medicina Familiar.

Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, destacó que el nuevo complejo logístico será uno de los más avanzados de su tipo y aseguró que su instalación refleja las condiciones que se han generado en México para fortalecer la colaboración entre empresas, universidades, trabajadores e ingenieros.

En tanto, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, resaltó los proyectos estratégicos que se desarrollan en la entidad con respaldo federal, entre ellos el tren México-Pachuca, el Plan Hídrico y los Polos de Desarrollo para el Bienestar.

De acuerdo con cifras del INEGI mencionadas por el mandatario estatal, la actividad económica de Hidalgo registró un crecimiento de 8.5 por ciento, además de avances en materia de generación de empleos y atracción de inversiones.