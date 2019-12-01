Sheinbaum habla sobre supuesta renuncia de Gertz Manero a la FGR

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2025 a las 13:41:56

Ciudad de México, a 27 de noviembre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó sobre la supuesta renuncia de Alejandro Gertz Manero a la Fiscalía General de la República (FGR), luego de los recientes rumores que circulan en varios medios de comunicación.

En ese sentido, durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana declaró que, de momento, el fiscal general no le ha manifestado el deseo de dejar su cargo.

Sin embargo, la jefa del Ejecutivo federal comentó que recibió una carta del Senado de la República, la cual sigue bajo análisis.

“Yo recibí un documento del Senado, que estoy analizando. Ya en su momento lo haré público y mañana les podré informar”, aseveró la gobernante.

“Lo que informo es que recibí una carta por parte del Senado de la República. La estoy analizando con los abogados, la Consejería Jurídica, y el día de mañana les informamos”, insistió.

Por otra parte, al ser cuestionada sobre el desempeño del fiscal Gertz Manero, la presidenta Sheinbaum se limitó a decir que “ha sido un buen trabajo al frente de la fiscalía” y destacó la cooperación institucional durante su gobierno. No obstante, consideró que el país requiere fortalecer la articulación entre autoridades.

“Pienso yo que necesitamos mucho más coordinación de las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República. Hay temas de seguridad que es muy importante que haya una coordinación mayor, en eso estamos trabajando desde que llegamos”, señaló.