Sheinbaum felicita a joven mexicana ganadora del concurso mundial de IA

Sheinbaum felicita a joven mexicana ganadora del concurso mundial de IA
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Enero de 2026 a las 12:47:52
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 14 de enero 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, felicitó a Valeria Palacio Cruz, joven estudiante de Veracruz, quien ganó la Medalla Mundial de Educación, que organiza la Fundación HP.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana destacó que la joven es egresada de instituciones educativas públicas.

“Es egresada del Conalep, del Tecnológico Nacional de México, dos instituciones públicas del país. Ella ganó un concurso en inteligencia artificial, robótica, desarrollo de drones para mejorar el ambiente y todo alrededor de su comunidad en Veracruz”, señaló la jefa del Ejecutivo federal.

Además, reveló que “pronto” se reunirán con Palacios Cruz, quien desarrolló drones capaces de eliminar la basura del agua; replantar con semillas hábitats deforestados o asistir durante labores de emergencia.

De igual forma, creó "CONIA", un robot de servicio diseñado para ayudar a personas mayores a que vivan de manera independiente y que es capaz de reconocer medicamentos, interpretar materiales impresos o detectar potenciales situaciones de emergencia.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Investigan atropellamiento de una mujer que murió en Los Reyes, Michoacán; un adolescente, el responsable
Lo interceptan en una carnicería y lo acribillan a tiros en Uruapan, Michoacán
Suspenden a juez de Uruapan por presunto abuso de funciones y entorpecer la justicia
Carambola en la autopista de Occidente deja un muerto y nueve marinos lesionados
Más información de la categoria
Estados Unidos suspende trámites de visa para ciudadanos de 75 países; destacan Brasil, Uruguay y Colombia
Lo interceptan en una carnicería y lo acribillan a tiros en Uruapan, Michoacán
Asalto interrumpe picnic en Los Fuertes de Loreto, en Puebla; queda grabado en video
México, entre los 10 países más felices del mundo: World Hapiness Report 2025
Comentarios