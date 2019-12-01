Sheinbaum felicita a joven mexicana ganadora del concurso mundial de IA

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Enero de 2026 a las 12:47:52

Ciudad de México, a 14 de enero 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, felicitó a Valeria Palacio Cruz, joven estudiante de Veracruz, quien ganó la Medalla Mundial de Educación, que organiza la Fundación HP.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana destacó que la joven es egresada de instituciones educativas públicas.

“Es egresada del Conalep, del Tecnológico Nacional de México, dos instituciones públicas del país. Ella ganó un concurso en inteligencia artificial, robótica, desarrollo de drones para mejorar el ambiente y todo alrededor de su comunidad en Veracruz”, señaló la jefa del Ejecutivo federal.

Además, reveló que “pronto” se reunirán con Palacios Cruz, quien desarrolló drones capaces de eliminar la basura del agua; replantar con semillas hábitats deforestados o asistir durante labores de emergencia.

De igual forma, creó "CONIA", un robot de servicio diseñado para ayudar a personas mayores a que vivan de manera independiente y que es capaz de reconocer medicamentos, interpretar materiales impresos o detectar potenciales situaciones de emergencia.