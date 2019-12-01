Sheinbaum felicita a Estados Unidos por el 250 aniversario de su Independencia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Julio de 2026 a las 17:49:52

Ciudad de México, 4 de julio de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum felicitó a Estados Unidos con motivo del 250 aniversario de su Independencia.

A través de un mensaje, la mandataria expresó sus felicitaciones y destacó que todas las naciones tienen el derecho de ser libres, independientes y soberanas.

La conmemoración del 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos se celebra este 4 de julio, fecha en la que ese país recuerda la adopción de la Declaración de Independencia de 1776, considerada el nacimiento de la nación estadounidense.

Con su mensaje, la presidenta se sumó a las felicitaciones emitidas con motivo de esta celebración nacional.