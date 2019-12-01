Sheinbaum expresa solidaridad tras ataque en Teotihuacán; continúan investigaciones

Sheinbaum expresa solidaridad tras ataque en Teotihuacán; continúan investigaciones
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Abril de 2026 a las 08:29:40
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Ciudad de México, 21 de abril del 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó su solidaridad con las víctimas y familiares afectados por el ataque armado ocurrido el pasado lunes en la Zona Arqueológica de Teotihuacán.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, la mandataria federal lamentó los hechos y aseguró que el gobierno federal mantiene coordinación con distintas instituciones para brindar atención a los afectados.

“Nuestra solidaridad con los familiares de la persona que perdió la vida y con todas las personas que están siendo atendidas”, señaló.

Asimismo, indicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores mantiene contacto con consulados y víctimas extranjeras para ofrecer el apoyo necesario, mientras continúan las investigaciones en conjunto con la Fiscalía General de la República.

El ataque ocurrió en las inmediaciones de la Pirámide de la Luna, donde un hombre abrió fuego contra visitantes, lo que generó momentos de pánico entre los presentes. Tras los hechos, el agresor fue encontrado sin vida, y se indaga si murió por acción de autoridades o por suicidio.

De acuerdo con reportes oficiales, el saldo fue de dos personas fallecidas —una turista de origen canadiense y el presunto atacante—, así como 13 personas lesionadas, de las cuales seis ya fueron dadas de alta.

Entre los heridos se encuentran ciudadanos de diversas nacionalidades, incluidos estadounidenses, colombianos, brasileños, canadienses y un ruso.

El presunto responsable fue identificado como Julio César Jasso Ramírez, de 27 años, con domicilio en la Ciudad de México. Las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer lo ocurrido.

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