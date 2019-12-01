Sheinbaum explica rechazo a regalo de ex gobernador de Guerrero: “no lo conozco”, dice

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Agosto de 2025 a las 10:45:12

Ciudad de México, a 25 de agosto 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo explicó por qué rechazó un regalo del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, durante su visita por la entidad el pasado fin de semana.

Durante su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal aseveró que ni conoce al ex mandatario estatal ni tampoco tiene “deseos de conocerlo”, por lo que no tiene porqué aceptar el obsequio.

En ese sentido, señaló que es diferente con el pueblo de México, ya que es generoso y lo hacen a manera de agradecimiento.

“La gente en México, sobre todo la gente humilde, es generosa de una manera de que quita el aliento, salen las lágrimas de la generosidad, un huipil, un mantel, fruta de agradecimiento, de cariño. Es muy distinto a un exgobernador que llega a la mitad de un evento diciendo ‘le mando este regalo’, pues no, muchas gracias”, puntualizó la mandataria mexicana.

En la previa, en el municipio de Ometepec, Guerrero, una mujer se le acercó para entregarle un regalo de parte del exgobernador Ángel Aguirre, pero le dejó en claro que no podía recibir dicho paquete.

“Llegando a Metepec me bajé para saludar a la gente, se acercan muchas personas a la camioneta y a a veces me da tiempo de bajarme, a veces no y en este caso me bajé a saludar. Y llegó una persona, una mujer, y me dio un regalo, y me dijo: ‘es de parte del exgobernador Aguirre’ y le dije: ‘no, no muchas gracias, no, yo no recibo regalos de ellos'”, comentó la gobernante.

Además, la presidenta Sheinbaum apuntó que no es la primera vez que rechaza un regalo, en particular cuando son muy onerosos.

“Muchas veces he rechazado regalos y de gente que manda regalos que son muy onerosos, y los regresamos. Él llegó a través de una persona a darme un regalo y pues no, muchas gracias”, sostuvo.