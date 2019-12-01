Sheinbaum explica colapso en AICM: "es muy extraño que ocurra", asegura

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2025 a las 10:43:10
Ciudad de México, a 29 de septiembre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó el colapsó que se registró en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (CDMX) durante el fin de semana pasado.

Durante su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal indicó que el paro de actividades fue porque un rayo impactó la torre de control de la terminal aérea capitalina.

“Cayó un rayo en la torre de control, entonces por unos minutos hubo que reiniciar los sistemas, y por seguridad, lo que se hace en estos casos, es parar las operaciones hasta que no pueda entrar en funcionamiento nuevamente. La razón fue esta: cayó un rayo en la torre de control”, explicó la mandataria mexicana.

Además, detalló que es un evento que no se puede diagnosticar, por lo que lo único que puede hacer el personal del aeropuerto es seguir los protocolos que se tienen en esa situación.

“No es que se pueda evitar, sencillamente tienen protocolos para cuando llega a caer un rayo, que es muy extraño que ocurra o muy raro que ocurra, pero si llega a caer, se tiene un protocolo de atención para evitar un accidente”, sentenció la presidenta Sheinbaum.

